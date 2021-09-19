"Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" düzenlendi - Son Dakika

Tekirdağ'da, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" gerçekleştirildi.

Bisiklet kullanımı yaygınlaştırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinliğe yaklaşık 30 kadın katıldı.

Rengarenk süslenmiş bisikletlerine binen katılımcılar, sahil dolgu alanından Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü önüne giderek başlangıç noktasına kadar yaklaşık 7 kilometre pedal çevirdi.

Organizasyon sorumlusu Gül Canertürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, turun farkındalık oluşturmak için düzenlendiğini söyledi.

Kadınların bisikletle daha fazla gezebilmesini sağlamak amacıyla etkinliğin anlamlı olduğu belirten Canertürk, "Süslü Kadınlar Bisiklet Turları 9 yıldır yurt içi ve yurt dışında düzenleniyor. Bu yıl da turumuz 30 ülkede 150 şehirde eş zamanlı yapılıyor." dedi.

Tekirdağ'daki turda renkli görüntüler yaşandığını dile getiren Canertürk, katılımcılara teşekkür etti.