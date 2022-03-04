Tekirdağ'da suya yüzde 35 zam yapıldı - Son Dakika
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Tekirdağ'da suya yüzde 35 zam yapıldı

04.03.2022 16:10
Tekirdağ'da suya yüzde 35 zam yapıldı

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi, 1 Nisan 2022'den geçerli olmak üzere suyun metreküp fiyatına yüzde 35 zam yapılmasını kararlaştırdı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi, 1 Nisan 2022'den geçerli olmak üzere suyun metreküp fiyatına yüzde 35 zam yapılmasını kararlaştırdı.

TESKİ Genel Müdürlüğü Olağanüstü Genel Kurulu, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak başkanlığında yapıldı.

Toplantıda, 1 Nisan 2022'den geçerli olmak üzere suya yüzde 35 zam yapılması önerisi AK Parti ve MHP grubunun ret oylarına karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

Yeni tarifeye göre, artış oranı bazı abone türleri hariç yüzde 35 oldu.

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Yahya Kemal Beyatlı, Kadir Albayrak, Tekirdağ, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da suya yüzde 35 zam yapıldı - Son Dakika


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