Tekirdağ'da takla atan taksinin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da takla atan taksinin sürücüsü yaralandı

6 saat önce

Tekirdağ'da takla atan taksinin sürücüsü yaralandıTEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde lastiği patlayan ticari taksinin, kontrolden çıkıp yolun karşı şeridine geçerek takla attığı kazada sürücü Mehmet Eşe(46) yaralandı.

Tekirdağ'da takla atan taksinin sürücüsü yaralandı

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde lastiği patlayan ticari taksinin, kontrolden çıkıp yolun karşı şeridine geçerek takla attığı kazada sürücü Mehmet Eşe(46) yaralandı. Otomobilde bulunan ve kazayı yara almadan atlatan 5 göçmen, olay yerinden kaçtı.

Kaza, Tekirdağ- Malkara karayolunun Yenice Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edirne'nin İpsala ilçesinden Yunanistan sınırını geçemeyen 5 göçmeni alıp İstanbul'a götürmek üzere yola çıkan Mehmet Eşe yönetimindeki 59 T 0348 plakalı ticari taksinin sağ arka lastiği patladı. Kontrolden çıkan otomobil, karayolunun karşı şeride geçerek takla atıp, tarlaya uçtu. Kazada, sürücü Mehmet Eşe yaralanırken, araçta bulunan ve kazayı yara almadan atlatan 5 göçmen olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Mehmet Eşe,Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tekirdağ'da takla atan taksinin sürücüsü yaralandı

Tekirdağ, Malkara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 05:23 Kaynak: DHA
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