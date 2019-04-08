Tekirdağ'da Taksi ve Öğrenci Servisinden 47 Kaçak Göçmen Çıktı

TEKİRDAĞ'da, şüphe üzerine durdurulan öğrenci servis minibüsü ile takside, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeyi planlayan 47 kaçak göçmen yakalandı.

TEKİRDAĞ'da, şüphe üzerine durdurulan öğrenci servis minibüsü ile takside, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeyi planlayan 47 kaçak göçmen yakalandı.



Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak göçmenlere yönelik 2 ayrı uygulama noktası oluşturarak kimlik kontrolü yaptı. Ekiplerin şüphe üzerine durdurdukları 34 TGE 93 plakalı taksi ile 34 LAS 304 plakalı öğrenci servis minibüsünden, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitme hazırlığında olan 47 kaçak göçmen çıktı.



Pakistan ve Cezayir uyruklu olan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Tekirdağ İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Taksi ve servis sürücüleri B.A. ile V.O. gözaltına alındı.



- Tekirdağ

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