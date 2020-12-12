Tekirdağ'da taksiciler AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Tekirdağ'da taksiciler AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Tekirdağ'da taksiciler, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Tekirdağ'da taksiciler, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı. Tarihi Valilik Binası yanında bulunan taksi durağındaki sürücüler, AA muhabirinden fotoğraflar hakkında bilgi aldıktan sonra haber, yaşam ve spor kategorilerindeki kareleri oyladı. Taksici Kazım Cingü, "yaşam" kategorisindeki Muhammed Said'in çektiği "Muhammed Bebeğin Mutluluğu", "spor" kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden Voleybol Sahası", "haber" kategorisinde ise Özkan Bilgin'in "Van'da Çığ Felaketi" fotoğrafı için oy kullandı. Taksi şoförü Bülent Kaçar da "yaşam" kategorisinde Mustafa Çiftçi'nin "Kısıtlamalar Sonrası İlk Cuma" fotoğrafına oy verirken, "spor" kategorisinde Mustafa Öztürk'ün çektiği "Geleneksel Mostar Köprüsü Atlayışları", "haber" kategorisinde ise Arif Hüdaverdi Yaman'ın "İşitme engelli hastayla iletişim" isimli karesini oyladı. Cingü, bu kadar etkileyici fotoğraf içinden seçim yapmanın zor olduğunu belirterek, AA muhabirlerini tebrik etti.

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