Tekirdağ'da takside uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Tekirdağ'da takside uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

27.05.2022 12:22
Tekirdağ'da takside uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde takside uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde takside uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bahçelievler Mahallesi TOKİ uygulama noktasında bir taksiyi durdurdu. Takside yolcu olarak bulunan A.N. ve İ.T'nin üst aramasında 125 gram esrar, 27 gram skunk ve 98 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

YORUMLAR
500
Samsun'da uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı Samsun'da uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı OTOBÜSTE UYUŞTURUCUYLA YAKALANDI OTOBÜSTE UYUŞTURUCUYLA YAKALANDI Otobüste uyuşturucuyla yakalandı Otobüste uyuşturucuyla yakalandı
Kaynak: AA

Bahçelievler Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da takside uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
17:53 Bakan Kulum, Atatürk Havalimanı projesini anlattı!
17:52 Korku yaratan Böğ, ısınan havalarla geri döndü! Isırdığı yerden et koparan bu örümcek karanlıkta ortaya çıkıyor
17:37 Kayıp olarak aranan 15 yaşındaki İsmail'in cesedini, topu çalılığa kaçan bir çocuk buldu!
17:22 Eski sevgili cinayetinde öldürülen öğrencinin ağabeyi açıklama yaptı: Hiç alakası olmayan bir şekilde bir cani yüzünden kardeşim gitti
17:13 Kuzey Kore'de Kovid-19 aşıları "Kim Jong Un'un ölümsüz aşk iksiri" diye tanıtıldı
16:59 Arkeologlar bile şaşırıp kaldı! 1800 yıllık taşın üzerine cinsel organ resmetmişler
16:52 "BELKO ihalede 40 milyon TL'lik kamu zararı yaşattı" diyen Melih Gökçek "ticari itibarı zedelediği" gerekçesiyle tazminat ödeyecek
16:40 Kılıçdaroğlu'nun "Kaçacaklar" sözleri üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan Menderes hakkında çıkan haberleri hatırlattı
15:58 "Z kuşağı oy kullanmamalı" diyen Hakan Ural'dan kendisini eleştirenlere tepki: Komik, aciz ve çapsızsınız!
15:45 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tazminat davası: Her bir konuşması için 500 bin liralık dava açıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2022 18:06:45. #1.11#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da takside uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement