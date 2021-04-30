Tekirdağ'da tam kapanmayı ihlal edenlere ceza - Son Dakika

Tekirdağ'da tam kapanmayı ihlal edenlere ceza

KORONAVİRÜS nedeniyle yurt genelinde uygulanan 17 günlük tam kapanmanın ilk gününde Tekirdağ'da tedbirleri ihlal edenlere para cezası uygulandı.

KORONAVİRÜS nedeniyle yurt genelinde uygulanan 17 günlük tam kapanmanın ilk gününde Tekirdağ'da tedbirleri ihlal edenlere para cezası uygulandı. İstanbul sınırındaki kontrol noktasında seyahat belgeleri olmayanlar, tutanak tutularak geri çevrildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı 17- 23 Nisan koronavirüs haritasında Tekirdağ'daki vaka oranı, 772,20'ye yükseldi. Türkiye'de vaka artışı yaşanan iller arasında 3'üncü sıraya yükselen kentte Ramazan Bayramı'nı da kapsayan 17 günlük tam kapanmada da tedbirler sıklaştırıldı. Polis ve jandarma ekipleri, İstanbul sınırındaki kontrol noktasında denetimleri artırdı. Araçlar ve yolcu otobüslerinde yapılan denetimlerde, seyahat belgeleri olmayanlar tutanak tutularak geri çevrildi. Belgesi olanların ise seyahatlerine izin verildi.SOKAKTA GEZERKEN YAKALANDILAR

Polis ve jandarma ekipleri, İstanbul sınırındaki kontrol noktasında denetimleri artırdı. Araçlar ve yolcu otobüslerinde yapılan denetimlerde, seyahat belgeleri olmayanlar tutanak tutularak geri çevrildi. Belgesi olanların ise seyahatlerine izin verildi.SOKAKTA GEZERKEN YAKALANDILAR Çorlu ilçesinde yaya ve araçları denetleyen ekipler, izin belgesi kontrolünde bulundu. İlçe merkezinde gezen izin belgeleri olmadığı tespit edilen grup emniyete götürülüp, haklarında tutanak tutularak, para cezası uygulandı.

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