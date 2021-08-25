Tamir edildikten sonra test sürüşü yapılan otobüs 7 araca çarptı - Son Dakika

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yetkili serviste tamir edildikten sonra test sürüşü için yola çıkarılan otobüsün çarptığı 7 araçta hasar oluştu.
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine ait 59 EG 866 plakalı Çorlu şehir içi ulaşım otobüsü, Zafer Mahallesi'ndeki Yeni Sanayi Sitesi'nde yetkili serviste tamir edildikten sonra test için yola çıkarıldı.
Servis çalışanının kullandığı otobüs, kontrolden çıkarak 7 araca çarptıktan sonra durdu.
Otobüsün çarptığı araçlarda hasar oluşurken, bir otomobil kullanılamaz hale geldi.
Kazayı yara almadan atlatan servis çalışanının emniyetteki ifadesinde, otobüsün freni boşaldığı için olayın yaşandığını söylediği öğrenildi.
Öte yandan, otobüsün çarpması sonucu kullanılamaz hale gelen otomobilin sürücüsünün, kazadan kısa süre önce aracından indiği belirtildi.
Kaynak: AA
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