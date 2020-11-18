Tekirdağ'da "TAMP Tekirdağ İl Düzeyi Masabaşı Tatbikatı" yapıldı - Son Dakika

Tekirdağ'da "TAMP Tekirdağ İl Düzeyi Masabaşı Tatbikatı" yapıldı

18.11.2020 17:03
Tekirdağ'da

Tekirdağ'da, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından hazırlanan "Tekirdağ Afet Müdahale Planı TAMP-Tekirdağ İl Düzeyi Masabaşı Tatbikatı" yapıldı.

Tekirdağ'da, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından hazırlanan "Tekirdağ Afet Müdahale Planı TAMP-Tekirdağ İl Düzeyi Masabaşı Tatbikatı" yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, GAMER'de (Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi) Vali Aziz Yıldırım başkanlığında video konferans yöntemiyle tatbikat yapıldı.

Oluşturulan senaryoya göre, Marmaraereğlisi ilçesinde saat 10.00'da 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depreme bağlı olarak ikincil afetler meydana gelen tatbikatta, çalışma gruplarınca olaylara müdahale edildi.

Tatbikatta, çalışma grubu yöneticileri ile koordinasyon sağlanarak hazırlanan senaryo icra edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Yıldırım, afetlere karşı her an hazırlıklı olunması gerektiğini belirtti.

Afetlerin her yerde meydana gelebileceğini bildiren Yıldırım, "Sel, heyelan, güçlü rüzgar, fırtına, kaya düşmesi, kuraklık, aşırı soğuk ve don olayının hepsi afet ama tabi hepimizin en çok korktuğu afet depremdir. Fakat depremi diğer afetlerden ayıran başka bir şey de deprem tek başına hiç bir canlıyı öldürmüyor." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, insanların ve diğer canlıların usulüne uygun olmayan binaların ve yapıların altında kaldıkları için öldüklerine değinerek, şöyle devam etti:

"Açık alanda bulunsanız deprem size hiçbir şey yapmaz. Belki sallanırsınız, dengeniz kaybolur düşersiniz. Onun dışında bir şey olmaz ama sel öyle değildir, önüne alır götürür. Yangın, fırtına yakar, savurur, götürür. Dünyada en çok doğal afetlerin meydana geldiği yer Japonya ama buna rağmen Japonlar bunlarla birlikte yaşamayı öğrendiler ve bundan çok da fazla korkmuyorlar. Buna rağmen depremde hasarları, can kayıpları çok da olmuyor. Bizim de böyle yaşamaya alışmamız lazım. İzmir depremi gibi bir şey olunca birden bire hatırlıyoruz, düşüncelerimiz tavan yapıyor. Şunu yapalım, bunu yapalım, ondan sonra zaman geçince birden bire unutuyoruz. Bunları unutmamak, refleks haline getirmek gerekiyor. Ne kadar antrenmanlı olursak o kadar daha az kayıpla buralardan çıkmamız mümkündür. "

Tatbikata, Vali Yardımcısı Murat Eren, Kurmay Başkanı Piyade Albay Cavit Tütüncü, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, İl Jandarma Komando Kıdemli Albay Osman Kılıç, AFAD Müdürü Recep Erol, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Kaan Sinan Tohumcu, İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu üyeleri ve Yerel Düzey Çalışma Grubu yöneticileri katıldı.

112 Acil, Tekirdağ, Deprem, AFAD, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da 'TAMP Tekirdağ İl Düzeyi Masabaşı Tatbikatı' yapıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Alaattin Çakıcı, Kılıçdaroğlu'na tehditlerini sürdürüyor: Sende yürek varsa beni öldürtsene Fenerbahçe, eski golcüsü Semih Şentürk'ü futbol akademisi antrenörlüğüne getirdi 20 yıl sonra Mahsun Kırmızıgül ile barışan Alişan sessizliğini bozdu: Evime kadar gelip beni mahcup etti Efsane boksör Mike Tyson, ringlere geri dönüyor Son Dakika! Faiz kararı öncesi Erdoğan'dan dikkat çeken sözler: Yatırımcımızı yüksek faize ezdirmemeliyiz Savcı Sayan'dan bomba iddia: HDP'ye karşı birleştiler, parti kuruyorlar Feyza Civelek, Sol Yanım dizisindeki rolü için 20 kilo verdi Son Dakika! Kılıçdaroğlu'ndan Çakıcı'nın tehdit mektubuyla ilgili ilk açıklama: Çakalların olduğu yerde hiç kimse bize bir şey söyleyemez
İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olanlar tek tek sıralandı! İşte o liste İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olanlar tek tek sıralandı! İşte o liste         
16:44
Polis, müşteri gibi davranıp fuhuş yapan kadını suçüstü yakaladı Polis, müşteri gibi davranıp fuhuş yapan kadını suçüstü yakaladı         
16:12
Yeni korona tedbirleri sonrasında AVM'lerdeki kafe ve restoranlar da paket servis şeklinde hizmet verecek Yeni korona tedbirleri sonrasında AVM'lerdeki kafe ve restoranlar da paket servis şeklinde hizmet verecek         
15:58
Cemal Enginyurt, Alaattin Çakıcı'yı eleştirdiği paylaşımını sildi: Mesaj amacına ulaştı Cemal Enginyurt, Alaattin Çakıcı'yı eleştirdiği paylaşımını sildi: Mesaj amacına ulaştı         
15:54
Pfizer ve BioNTech'in ürettiği koronavirüs aşısından bir müjde daha: Yüzde 95'ten fazla koruma sağladı Pfizer ve BioNTech'in ürettiği koronavirüs aşısından bir müjde daha: Yüzde 95'ten fazla koruma sağladı         
15:19
4 yaşındaki çocuğun üstünden ticari taksi geçti, ağabeyi baygınlık geçirdi! Feci kaza kamerada 4 yaşındaki çocuğun üstünden ticari taksi geçti, ağabeyi baygınlık geçirdi! Feci kaza kamerada         
14:54
Evlilik teklifi reddedilen adam, genç kızı gaz yağı ile yakarak öldürdü Evlilik teklifi reddedilen adam, genç kızı gaz yağı ile yakarak öldürdü         
14:03
"Uygunsuz görüntüleri var" iddiasıyla kızını öldürmüştü! Mahkeme gerekçeli kararını açıkladı         
13:30
Ali Koç Los Angeles'ta 14,5 milyon dolara aldığı malikanenin parasını nakit ödemiş Ali Koç Los Angeles'ta 14,5 milyon dolara aldığı malikanenin parasını nakit ödemiş         
12:45
Oyuncu Gül Gölge trafik kazası geçirdi Oyuncu Gül Gölge trafik kazası geçirdi         
12:23
Ali Babacan: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifini kabul etmedim Ali Babacan: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifini kabul etmedim         
12:18
Masumlar Apartmanı'nda Safiye'nin aşkı geri dönüyor! Tansel Öngel kadroya dahil oldu Masumlar Apartmanı'nda Safiye'nin aşkı geri dönüyor! Tansel Öngel kadroya dahil oldu         
12:03
"Salgın bütün ülkeye yayılmış durumda" diyen bakan Koca üç kentimize dikkat çekti         
11:36
Evinin bahçesine düşen göktaşını 14 milyona satan adam, milyoner olduğunu duyurdu Evinin bahçesine düşen göktaşını 14 milyona satan adam, milyoner olduğunu duyurdu         
11:11
Su içtiği için dehşeti yaşayan çocuğun hayatı alt üst oldu: Geceleri uyumuyor, yabancı birini görünce kaçıyor Su içtiği için dehşeti yaşayan çocuğun hayatı alt üst oldu: Geceleri uyumuyor, yabancı birini görünce kaçıyor         
10:31
İran Devrim Muhafızları'nın keskin nişancısı Aliyev'i hedefe koydu İran Devrim Muhafızları'nın keskin nişancısı Aliyev'i hedefe koydu         
10:13
Hafta sonları uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu! İşte yasağın kapsamı ve muaf olanlar Hafta sonları uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu! İşte yasağın kapsamı ve muaf olanlar         
01:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2020 17:13:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tekirdağ'da "TAMP Tekirdağ İl Düzeyi Masabaşı Tatbikatı" yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei