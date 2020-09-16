Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile Kapaklı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, yangını kısa sürede söndürdü.

Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da tandırdaki közün neden olduğu yangın söndürüldü - Son Dakika

Okul servisinin şoförü yolda yürüyen kadını taciz etti, o anlar kameraya kaydedildi

Hazineye ait tarım arazileri, topraksız ve yeterli toprağı olmayan çiftçilere kiralanacak

KADSİS ile yastık altı altınlar bankada değerlenecek, hem ülke hem vatandaş kazanacak