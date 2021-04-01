Tekirdağ'da tapularını alamadıklarını iddia eden site sakinleri suç duyurusunda bulundu - Son Dakika

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, tapularını alamadıklarını ve müteahhitlerin kendilerini dolandırdığını öne süren site sakinleri, suç duyurusunda bulundu.

Kızılpınar Mahallesi'ndeki bir sitenin sakinleri, 15 yıl önce başlatılan bir projeden satın aldıkları dairelerin bazılarının tapusunun üzerinde şerh veya ipotek olduğunu, bazılarının birden fazla kişiye satıldığını iddia etti.

Söz konusu kişiler Çerkezköy Adliyesi'ne gelerek savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Adliye önünde gazetecilere açıklama yapan site sakinlerinden Abdülbasit Yazıcı, proje sahibi şirket ile 2009 yılında sözleşme yaptığını ve 2019 yılında da kalan son borcunu ödediğini söyledi.

Firma sahibinden kaşeli "borcu yoktur" yazısını da aldığını anlatan Yazıcı, "Anahtarları, senetlerimi teslim aldım. Tapuya gidelim dediğimde '2 ay sonra vereceğiz' dediler. Buna rağmen 3 yıldır bekliyorum. Telefonlarına ulaşamıyorum. Siteyi devralan bir müteahhit toplantı yaparak 'bütün eksikleri ben gidereceğim tapularınızı ben vereceğim' dedi. Biz de kendisine güvendik ve 1 yıl da öyle bekledik." dedi.

Bu müteahhidin de siteyi başka bir müteahhide devrettiğini vurgulayan Yazıcı, şunları kaydetti:

"Bu kişiye 'Daireleri biz satın aldık tapularını bekliyoruz' dediğimizde, 'Ben sizi tanımıyorum. Bunları ben aldım. Bunların üzerine su için' dedi. Bu şekilde mağdur edildik. Son çare hukuka, adalete başvurduk. Dosyalarımızı avukata verdik. İhtiyati tedbir koyduk dairelerin üzerine. Fakat dairelerin bir banka tarafından hacizli bir şekilde satışa çıkarıldığını duyduk. Bu vesileyle çok mağduruz. Ben ve sitede bulunan diğer bütün arkadaşlar mağdur. Tapusunu alanlar bile mağdur. Vadedilen sosyal alanlar, parklar, bahçeler hiçbirisi yapılmamış, dairelerimiz eksik. Firma yetkililerine ulaşamıyoruz. Kendi aralarında tüm dairelere haciz koymuşlar."