Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 10 gözaltı
Son Dakika Güncel Haber

Tekirdağ'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 10 gözaltı

1 saat önce

TEKİRDAĞ'da polis ekiplerinin, tarihi eser kaçakçılığına yönelik düzenlediği operasyonda, çok sayıda sikke ile metal objeler ele geçirildi.

Tekirdağ'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 10 gözaltı, System.String[]
TEKİRDAĞ'da polis ekiplerinin, tarihi eser kaçakçılığına yönelik düzenlediği operasyonda, çok sayıda sikke ile metal objeler ele geçirildi. Operasyonda 10 şüpheli gözaltına aldı.
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Süleymanpaşa ilçesinde bazı kişilerin tarihi eser kaçıracağı yaptığı bilgisini aldı. İhbarı değerlendiren ekipler 100'üncü Yıl Mahallesi'nde iş yeri olarak kullanılan depoya baskın düzenledi. Depoda yapılan aramada, 17 sikke, 44 eski tarihli madeni para, metal objeler, 1901 yapımı ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait mermi ele geçirdi. Depoda ayrıca detektör ile tarihi eser kazılarında kullanılan çok sayıda ekipman ele geçirildi.
Ele geçirilen tarihi eser ve malzemelere  polis ekipleri tarafından el konurken,  tarihi eser kaçakçılığı yaptığı şüphesiyle 10 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.


- Tekirdağ
Tekirdağ, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 11:29 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Psikolojik tedavi gören şahıs belediye personelini 4 yerinden bıçakladı
Ankara'da 'kayyum' eylemi: 8 gözaltı 5 aylık bebeğini pencereden atmak isteyen alkollü babaya polis engel oldu Adnan Oktar ve Didem Ürer'in operasyondan önce villadan kaçış görüntüleri ortaya çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.8.2019 12:31:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 10 gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]