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Tekirdağ'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı

6 saat önce

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı, System.String[]

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kozyörük Mahallesi'nde tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı iddia edilen bazı adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen heykel başı, tabanca, sahte para kontrol cihazı ve av tüfeği ile 110 bin lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan B.D, B.K, H.D, H.K, S.A, R.G, T.K ve R.M'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Tekirdağ, Malkara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 02:06 Kaynak: AA
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