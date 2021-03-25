Tekirdağ'da tarihi eser niteliğinde 46 obje ve 16 sikke ele geçirildi - Son Dakika

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 46 obje ve 16 sikke ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kumbağ Mahallesi'nde bir kişinin evinde tarihi eser bulundurduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, H.P'nin evinde yaptığı aramada tarihi eser niteliği taşıyan 16 sikke ve 46 obje buldu.
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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