Son dakika haberi | Tekirdağ'da tarihi eser operasyonu: 3 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberi | Tekirdağ'da tarihi eser operasyonu: 3 yaralı

04.05.2022 14:39

Son dakika haberleri... Tekirdağ'da tarihi eser operasyonu: 3 yaralı Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda durdurulan araçtan materyaller ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'da tarihi eser operasyonu: 3 yaralı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda durdurulan araçtan materyaller ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğünce tarihi eser kaçakçılığının önlenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Malkara ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada, 3 adet dedektör ve tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen toplam 42 adet materyal ele geçirildi.

Olaya ilişkin şüpheli 3 şahıs gözaltına alındı.

Son dakika haberi | Tekirdağ'da tarihi eser operasyonu: 3 yaralı
Son dakika haberi | Tekirdağ'da tarihi eser operasyonu: 3 yaralı
Son dakika haberi | Tekirdağ'da tarihi eser operasyonu: 3 yaralı
Son dakika haberi | Tekirdağ'da tarihi eser operasyonu: 3 yaralı
Son dakika haberi | Tekirdağ'da tarihi eser operasyonu: 3 yaralı
Son dakika haberi | Tekirdağ'da tarihi eser operasyonu: 3 yaralı
Son dakika haberi | Tekirdağ'da tarihi eser operasyonu: 3 yaralı
Son dakika haberi | Tekirdağ'da tarihi eser operasyonu: 3 yaralı
Son dakika haberi | Tekirdağ'da tarihi eser operasyonu: 3 yaralı
Son dakika haberi | Tekirdağ'da tarihi eser operasyonu: 3 yaralı
Son dakika haberi | Tekirdağ'da tarihi eser operasyonu: 3 yaralı

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Tekirdağ'da tarihi eser operasyonu: 3 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Tekirdağ'da tarihi eser operasyonu: 3 yaralı - Son Dakika
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