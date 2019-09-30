Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da tarihi eser operasyonu
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Tekirdağ'da tarihi eser operasyonu

1 saat önce

Tekirdağ'da durdurulan şüpheli bir araçta çeşitli boy ve ebatlarda tarihi eser olduğu değerlendirilen eşya ele geçirildi.

Tekirdağ'da tarihi eser operasyonu, System.String[]

Tekirdağ'da durdurulan şüpheli bir araçta çeşitli boy ve ebatlarda tarihi eser olduğu değerlendirilen eşya ele geçirildi.


Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince merkezi İlçe Süleymanpaşa'ya bağlı Gündoğdu-Turgut Mahallesinde şüphelenilen bir araç durdurularak arama yapıldı. Yapılan aramada çeşitli boy ve ebatlarda tarihi eser olduğu değerlendirilen eşya ele geçirildi. Cumhuriyet Savcısının talimatı ile K.D. isimli şahsın şüpheli olarak ifadesi alınarak serbest bırakılırken, ele geçirilen malzemeler Müze Müdürlüğüne incelenmek üzere gönderileceği öğrenildi. Konu ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ

Süleymanpaşa, Gündoğdu, Tekirdağ, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 05:34 Kaynak: İHA
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