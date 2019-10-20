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Tekirdağ'da tarihi eser operasyonu

1 saat önce

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'da tarihi eser operasyonu, System.String[]

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kermeyan Mahallesi'ndeki sit alanında kaçak kazı yapıldığı ihbarını aldı.

İhbar üzerine harekete geçen ekipler E.Ö ve İ.H'yi kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı.

Öte yandan ekipler şüpheliler üzerinde yaptıkları armada 71 adet tarihi eser niteliğinde pul ve sikke ile bir dedektör ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Tekirdağ, Malkara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 01:14 Kaynak: AA
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