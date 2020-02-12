Tekirdağ'da tarihi eser operasyonu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ'da tarihi eser operasyonu - Son Dakika

Tekirdağ'da tarihi eser operasyonu

6 saat önce

Tekirdağ il Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen tarihi eser operasyonunda 2 şahıs yakalandı.

Tekirdağ'da tarihi eser operasyonu, System.String[]

Tekirdağ il Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen tarihi eser operasyonunda 2 şahıs yakalandı. Operasyon kapsamında yapılan tarihi eser olduğu değerlendirilen çok sayıda malzeme ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre Tekirdağ'da ellerinde bulunan tarihi eserleri yasa dışı yollardan piyasaya satmaya çalıştıkları yönünde alınan istihbarı bilgiler neticesinde Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler harekete geçti. Yapılan araştırma ve incelemeler sonucunda şüpheli S.T. isimli şahsın adresinde yapılan aramada 2 adet anahtar, 2 adet heykel, 1 adet insan figürlü işlemeli taş tablet, 2 adet sikke, 1 adet işlemeli kaşık, 1 adet heykel ele geçirildi.


2 kişi gözaltına alındı


Saray ilçesi Pazarcık Mahallesi'nde ikamet eden diğer şüpheli S.E. isimli şahsın evinde de tarihi eser niteliği taşıyan objelerin olduğunun öğrenilmesi üzerine şüpheli evinde bulunan 14 adet sikke ve 1 adet yüzüğü kendi rızasıyla jandarma ekiplerine teslim etti.


Olayla ilgili olarak 2 zanlı gözaltına alındı. - TEKİRDAĞ

Jandarma, Tekirdağ, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 12:52 Kaynak: İHA
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