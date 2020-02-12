Tekirdağ'da tarihi eserler ele geçirildi; 2 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tekirdağ'da tarihi eserler ele geçirildi; 2 gözaltı - Son Dakika

Tekirdağ'da tarihi eserler ele geçirildi; 2 gözaltı

6 saat önce

TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde jandarmanın 2 ayrı evde yaptığı aramada tarihi eserler ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'da tarihi eserler ele geçirildi; 2 gözaltı, System.String[]

TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde jandarmanın 2 ayrı evde yaptığı aramada tarihi eserler ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Çerkezköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Saray ilçesinde yaşayan S.T. ve O.Ç.'nin evlerinde tarihi eser olduğunu belirledi. İki evde eş zamanlı arama yapan jandarma, 2 tarihi anahtar, 3 heykel, 1 insan figürlü taş tablet,16 sikke, 1 kaşık, 1 yüzük ele geçirdi. Tarihi eserlere el konulurken, gözaltına alınan 2 şüphelinin sorgusu sürüyor.


Jandarma, Saray, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 11:30 Kaynak: DHA
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