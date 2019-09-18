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Tekirdağ'da tarım aletleri çalan hırsız İstanbul'da yakalandı

1 saat önce

Tekirdağ'da tarım aletleri çalan hırsız İstanbul'da yakalandı Hırsızın depo olarak kullandığı yerde birçok çalıntı malzemede ele geçirildiTEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa İlçesinde çalınan tarım aletleriyle ilgili şüpheli İstanbul'da yakalandı.

Tekirdağ'da tarım aletleri çalan hırsız İstanbul'da yakalandı

Hırsızın depo olarak kullandığı yerde birçok çalıntı malzemede ele geçirildi

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa İlçesinde çalınan tarım aletleriyle ilgili şüpheli İstanbul'da yakalandı. Depoda yapılan aramada hem Tekirdağ'dan çalınan hem de başka yerlerden çalınan birçok malzeme ele geçirildi.

Süleymanpaşa ilçesi Hacıköy mahallesinde M.Ç.'ye ait bağ evinden 1 adet jenarator, 1 adet motorlu çapa, 1 adet çim biçme makinesi, 1 adet motorlu hizar, 1 adet motorlu testere çalındı. Malzemelerin sahibi M.Ç. bunun üzerine durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Jandarma ekiplerince malzemelerin çalınması olayı ile ilgili yapılan ayrıntılı araştırmalar neticesinde malzemelerin İstanbul Küçükçekmece'de U.D (26)'ye ait depoda saklandığının tespit edildi.


Başka çalıntı malzemelerde ele geçirildi

Bunun üzerine çalıntı malzeme deposuna yapılan operasyonla söz konusu çalıntı malzemelere il jandarma komutanlığı unsurlarınca el konulup, sahibine teslim edildi. Olay yerinde yapılan detaylı incelemede birçok başka çalıntı malzeme daha ele geçirildi. Çalıntı malzemelerin şüphelisi U.D. gözaltına alındı.

Tekirdağ'da tarım aletleri çalan hırsız İstanbul'da yakalandı

Süleymanpaşa, Tekirdağ, İstanbul, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 04:25 Kaynak: İHA
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