TEKİRDAĞ'DA TARIM VE TEKNOLOJİ FUARI AÇILDI

TEKİRDAĞ'da Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider'in de katılımıyla Tarım ve Teknoloji Fuarı açıldı.

Süleymanpaşa ilçesine bağlı Karaevli Mahallesi'nde 122 bin metrekare alanda kurulan ve 100 firmanın katıldığı Tarım ve Teknoloji Fuarı açılışına, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligder, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Çiğdem Koncagül, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım ve çok sayıda çiftçi katıldı. Tarım aletleri, zirai ilaç, tohum ve gübrenin yanı sıra deneme alanlarına ekilmiş ayçiçeği, mısır ve sorgun gibi ürünlerin tanıtıldığı fuarın açılışında konuşan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, dün 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100'üncü yıl dönümünün kutlandığını belirterek, Zaferin 100'üncü yılı. Emperyalizme karşı ve tüm dünyaya karşı bu toprağın sadece geçtiğimiz bin yıl değil, bundan sonraki binlerce yıl boyunca da Türk'ün toprağı olacağının tüm dünyaya haykırılmasıydı. Şimdi bu 100 yılda biz ne yaptık ve inşallah cumhuriyetin 100'üncü yılında ne yapmak istiyoruz Bu topraklar bizim. Farklı fikirlerde olabiliriz, farklı geçmişlerden geliyor olabiliriz, farklı siyasi amaçlarımız da olabilir. 100 yıl önce düşman sınıra dayandığında hiçbirimizin ne menşeini, ne milliyetini, ne düşüncesini ne de dinini sorguladı. Bizi yok etmek üzere ve onların zihnince odur ki ta Orta Asya'ya tekrar sürmek üzere hazır bekliyorlardı dedi.

'HEM DÜNYA BARIŞINA KATKI SUNDUK, HEM GIDA KRİZİNİ ÇÖZDÜK'

Türkiye'nin her zaman güçlü ülke olması gerektiğini dile getiren Gizligider, Hesaplar devam eder, bazen sistem değişir, bazen bu savaşların adı vekalet savaşı olur. Ama gücünüz varsa dimdik durursunuz. Bu gücün olması için tarım ve ormancılık ve içine katabileceğiniz onlarca bereket, onlarca hizmet bunun içindedir. Gücünüz yoksa birilerine muhtaçsanız elden gelen öğün olmaz. O da vaktinde bulunmaz. Yaklaşık iki hafta önce Türkiye dünyanın çözemediği bir düğümü çözdü. Tahıl koridoru düğümünü çözdü. Hem dünya barışına büyük katkı sunarken, öbür taraftan da gıda krizi noktasında bir yandan artan fiyatlar, bir yandan başka sıkıntıları çözdü. Türkiye çok büyük bir ülke? diye konuştu. Kurdele kesiminin ardından, Gizligider ile davetliler fuarda kurulan stantları gezdi. (DHA)