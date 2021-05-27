TEKİRDAĞ'DA TARIM VE TEKNOLOJİ FUARI - Son Dakika

TEKİRDAĞ'da, Tekirdağ'da Almanya Tarım Birliği (DLG) tarafından düzenlenen Tarım ve Teknoloji Günleri Fuarı, törenle açıldı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Karaevli Mahallesi'nde 120 bin metrekare açık alanda düzenlenen Tarım ve ve Teknoloji Günleri Fuarı, 8'nci kez çiftçilere kapısını açtı.. Ülke genelinde 72 firmanın katıldığı fuarın açılışına Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanı Sürur Kır, DLG Fuarcılık Genel Müdürü Onur Kiraz ile çiftçiler katıldı.

Tekirdağ Vali Yardımcısı Murat Eren, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mümin Şahin, Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanı Sürur Kır ile çiftçiler katıldı. Açılışa konuşan Kır, salgın döneminde tarımın daha iyi anlaşıldığını söyledi. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Tekirdağ'ın arazisin en çok tarımda kullanan iller arasında birinci olduklarını belirterek, 'Türkiye'de üretimin buğdayın yüzde 20, ayçiçeğinin yüzde 33'ünü, kanolanın yüzde 65'ini Tekirdağ üretiyor. Türkiye genelinde dekar başına 280 kilo olan buğday verimi, Tekirdağ'da 610 kiloya kadar çıkıyor dedi.