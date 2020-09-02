Tekirdağ'da, Tarım ve Teknoloji Fuarı açıldı - Son Dakika

Tekirdağ'da, Tarım ve Teknoloji Fuarı açıldı

Tekirdağ'da, Tarım ve Teknoloji Fuarı açıldıTEKİRDAĞ'da Almanya Tarım Birliği (DLG) tarafından düzenlenen Tarım ve Teknoloji Günleri Fuarı, törenle açıldı.

Tekirdağ'da, Tarım ve Teknoloji Fuarı açıldı

TEKİRDAĞ'da Almanya Tarım Birliği (DLG) tarafından düzenlenen Tarım ve Teknoloji Günleri Fuarı, törenle açıldı.

Merkez Süleymanpaşa ilçesine bağlı Karaevli Mahallesi'nde 120 bin metrekare alanda düzenlenen fuarın ve ülke genelinde 81 firmanın katıldığı Tarım ve Teknoloji Günleri Fuarı'nın açılışına Vali Aziz Yıldırım, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal ve davetliler katıldı.

Fuarın açılışında konuşan Vali Yıldırım, fuarın 10 yıldan bu yana başarıyla devam ettiğini belirterek, Türkiye'de tarımın çok önemli bir yeri olduğunu söyledi. Yıldırım, "Tarımın önemini gözardı edemeyiz. Fuarlar tarımda yeni gelişmelerin, yeni teknolojilerin, yeni üretim şekillerinin öğretildiği, öğrenildiği alanlardır. Fuarlarda gördüğümüz makine ve teknolojilerin tarım ve hayvancılıkta kullanılıyor olması sevindirici. Dünyanın kendi kendini besleyebilen 6 ülkesinden biriyiz. Zaman zaman bazı besin ürünlerini ithal ettiğimiz doğru ama bunları işleyerek tekrar satıyoruz. Tarım her ülke için vazgeçilmez bir sektördür" dedi.

DLG Fuarcılık Genel Müdürü Onur Kiraz ise fuarı 10'uncu kez düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Fuarın tüm sektördeki üreticiler için önemli olduğunu ve verimli geçeceğine inandığını belirten Kiraz, pandemi kurallarına da titizlikle uyduklarını dile getirdi. Konuşmaların ardından kurdele kesilerek açılışı yapılan fuarda, katılımcılar stantları gezdi.

Tekirdağ'da, Tarım ve Teknoloji Fuarı açıldı

Süleymanpaşa, Tekirdağ, Almanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2020 20:34 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da, Tarım ve Teknoloji Fuarı açıldı - Son Dakika

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