Tekirdağ'da "tarıma elverişli alanda plastik fabrikası istemiyoruz" tepkisi - Son Dakika

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bir grup, tarıma elverişli olduğu öne sürülen alanda plastik fabrikası planlanmasına tepki gösterdi.

Ergene Kent Konseyi üyeleri, "Ergene havasına, suyuna, toprağına sahip çıkıyor" yazılı pankartla fabrikaların yapılması planlanan Karamehmet köyündeki alanda toplandı.

Konseyin başkanı Ercüment Tuncay, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, söz konusu bölgenin tarıma elverişli olduğunu ileri sürdü.

Burada yapılacak plastik fabrikalarının çevre kirliliğine neden olacağını savunan Tuncay, şöyle konuştu:

"Plastik Sanayi Kooperatifi'nin buraya kurulmak istenmesini anlamış değiliz. Sanayi tesislerinin çorak arazilerde kurulmasını istiyoruz. 200 sanayi tesisinin buraya kurulması demek, insanlığı zehirlemek anlamına gelir. Biz buna karşıyız ve mücadele ediyoruz." dedi.

Açıklama esnasında jandarma çevrede önlem aldı.