Tekirdağ'da tarlaya kenevir ektikleri iddia edilen 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde tarlada Hint keneviri yetiştirdikleri öne sürülen 4 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, araziye kenevir ekildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından O.Ç'nin evinde ve tarlasında arama yaptı. Jandarma dedektör köpeği "Limit"in de kullanıldığı aramalarda 1277 kök Hint keneviri, tabanca, 250 gram kubar esrar ve tütün ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan ev sahibi O.Ç. ile diğer 3 zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Bu arada, şüphelilerin, uyuşturucu satışı yaptıkları kişilerle telefon görüşmelerinde şifreli ifadeler kullandıkları öğrenildi.