Tekirdağ'da taşkın sonrası temizlik çalışması başladı - Son Dakika

Tekirdağ'da taşkın sonrası temizlik çalışması başladı

TEKİRDAĞ'da dün etkili olan sağanağın ardından selin vurduğu Malkara ilçesine bağlı İshakça Mahallesi'nde temizlik çalışmaları sürüyor. Selin getirdiği çamurların temizliği için yardım beklediklerini söyleyen İshakça Mahalle Muhtarı Bilal Temurtaş, "Biz her yağmur yağdın da korkulu rüya yaşıyoruz. Hane sahipleri korkulu rüya yaşıyor. Sel basıyor, çamur basıyor. Biz Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Malkara Belediyesi'nden biran önce bu köye yağmur suyu kanallarının yapılmasını istiyoruz" dedi

Malkara'nın İshakça Mahallesi'nde dün aniden bastıran ve 1 saat boyunca etkili olan şiddetli yağmur hayatı olumsuz etkileri. Yağmur nedeniyle mahallede ekili araziler su altında kaldı, dereler taştı bazı evleri su bastı. Suların çekilmesi ile birlikte taşkının getirdiği çamur mahallede yolları kapattı. Suyun getirdiği kaya parçaları da mahalle içinden geçen derenin tıkanmasına neden oldu.Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi, Teski ve Malkara Belediyesine ait iş makinesi, Vidanjör ve kepçe ile mahallede yol açma ve temizleme çalışması başlattı.

'ÇAMUR BASIYOR'

Yağan yağmurun yaşanan taşkınla birlikte mahallelerini çamur bastığını söyleyen İshakça Mahallesi Muhtarı Bilal Temurtaş, "Köyümüzde yağan yağmurla birlikte bir afet yaşandı. Bayır ve yüksek yerlerden gelen su ve çamurlar köye bayağı bir zarar verdi. Acilen yağmur suyu kanalları yapılması gerekiyor. Yağmur suyu kanalı var ama yeterli değil. Yağmura sele geçiş vermiyor. Biz her yağmur yağdın da korkulu rüya yaşıyoruz. Sel basıyor, çamur basıyor. Biz Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Malkara Belediyesinden biran önce bu köye yağmur suyu kanallarının yapılmasını istiyoruz. Kanalların açılmasını istiyoruz. Kanallar yapılırsa köprüler onarılıp genişletilirse bizde bu sıkıntıyı çekmeyeceğiz. Aşırı yağmur yağınca bir müddet buradan 10 başka köye giden bu yol ulaşıma kapandı. İlk olarak ben kendi traktörümle müdahale edip yol açmaya çalıştım. Yoldan gelen vatandaşlar hepsi durdu. Durmak zorunda kaldı. Yoldan köyümüze en az 80 cm genişliğinde su geldi. Bazı evleri su bastı bahçeleri aşağıya indirdi. Bu afet öyle bir afet değil büyük bir afetti. Yağmur birden geldibindirdi bu bölgeye" dedi.

Selden dolayı çok mağdur olduğunu belirten çiftçi Ergün Yalçın ise 'Ben İshakça Mahallesi'nde oturuyorum ve selden dolayı çok mağdurum. Her yağmur yağışında benim evimi su basıyor. Ahırımı samanlığımı su bastı. Yardım bekliyoruz" şeklinde konuştu.