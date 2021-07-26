TEKİRDAĞ'DA TATİLCİLER 250 TON ÇÖP BIRAKTI - Son Dakika

BAYRAM tatillerini Tekirdağ'ın turistik Kumbağ Mahallesi'nde geçiren tatilciler, arkalarında 250 ton çöp bıraktı. Çöpler, Süleymanpaşa Belediyesi ekiplerince, 3 gün de toplandı.

Tekirdağ'ın Marmara Denizi kıyısındaki turistik Kumbağ Mahallesi, Kurban Bayramı boyunca İstanbul'a yakınlığı nedeniyle büyük ilgi gördü. Kış aylarındaki nüfusu 2 bin 500 olan Kumbağ'a, tatil boyunca 300 bine yakın tatilci geldi. Kumbağ'daki tatilciler bayramın izninin bitmesi ile dünden itibaren bölgeden ayrılmaya başladı. Tatilcilerin ayrılmasıyla birlikte merkez Süleymanpaşa Belediyesi ekipleri sahil boyunda temizlik çalışmasında bulundu.

'4 GÜNDE 250 TON ÇÖP TOPLADIK'

Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Çınar, Kumbağ Mahallesi'nin özellikle pandemi döneminde bunalan, sıkılan ve evlerinde kalmak zorun da olan birçok insanın kısıtlamaların bitmesi ve bayram tatili nedeniyle tercih edildiğini söyledi. Çınar, "Kumbağ hem günlük turizm hem de konaklamalar için çok uygun bir bölge. İstanbul ve çevre illere yakınlığı nedeni ile burada nüfus yoğunluğu beklenenin çok üzerinde oldu. Tabi bu yoğunluk nedeni ile de evsel atıkların çoğaldığı bir süreç geçirdik. 4 günde 250 ton çöp topladık. Kumbağ'da gündüz 3 araç gece de 3 araç olmak üzere bu yoğun atıkları vatandaşlarımız etkilenmeden bertaraf ettik. Çok şükür herhangi bir olumsuzluk yaşamadan atlattık. Biz belediye olarak tatil öncesi zaten 'Temiz bir Süleymanpaşa' sloganı ile birçok kamu spotu da hazırladık. Bölgemizdeki ve buraya gelecek vatandaşlarımıza farklı mecralar da bilgilendirdik. Tatil sezonunun başlaması ile bölgemizdeki yazlıkçılar veya tatile günü birlik gelen vatandaşlarımız maalesef özellikle evsel atıklarını kumsala ve sağa sola gelişi güzel bırakıyorlar. Bu bizi üzdü.Kumbağ mahallemiz normalde 2 bin 500 nüfusa sahip ancak topladığımız çöp oranına bakarsak bu sayı 250-300 bine kadar çıktığını tespit ettik. İlçemizde yoğun bir tatilciyi sorunsuz ağırladık" diye konuştu.

Süleymanpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de tatil boyunca, Kumbağ'da dronla havadan ve karadan motorize ekiplerle sıkı denetimde bulundu.