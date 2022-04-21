Tekirdağ'da taze balık ihtiyacını küçük tekneler karşılıyor - Son Dakika
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Tekirdağ'da taze balık ihtiyacını küçük tekneler karşılıyor

21.04.2022 11:15
Tekirdağ'da taze balık ihtiyacını küçük tekneler karşılıyor

Tekirdağ'da 15 Nisan'da av sezonunun sona ermesiyle, tezgahları küçük teknelerle avlanan taze balıklar süslüyor.

Tekirdağ'da 15 Nisan'da av sezonunun sona ermesiyle, tezgahları küçük teknelerle avlanan taze balıklar süslüyor.

Sezonun bitmesinin ardından büyük teknelerde bakım ve onarımlara başlanırken, yasağın dışında olan küçük tekneler ise Marmara Denizi'ne taze balık için açılmaya devam ediyor.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, 12 metrenin altındaki balıkçı teknelerinin avlanmaya devam ettiğini söyledi.

Bu yıl balıkçılar için durgun bir sezon olduğunu belirten Pehlivanoğlu, "Balıkçılar sezona güzel başladı, kıyıya hep balıkla döndüler. Daha sonra durgunluk yaşandı. Hava şartları sertleşti, neredeyse bir ay avcılık olmadı. Büyük teknelerimiz sezonu erken kapatmıştı." dedi.

Pehlivanoğlu, yasak dışında kalan küçük tekne balıkçılarının avlanmaya devam edeceğini ve kentin balık ihtiyacını karşılayacağını kaydetti.

Balıkçı Hasan Erol da her gün tezgahlarında taze balığın bulunduğunu ifade etti.

Av sezonunun bitmesinin tezgahlarda balık olmayacağı anlamına gelmeyeceğini aktaran Erol, "Sanki balıkçılar hiç denize açılmayacak gibi düşünülüyor. Sadece büyük gırgır teknelerine yasak var. Küçük tekne balıkçıları avlanmaya devam ediyor. Şu an sardalya, istavrit, barbun gibi balıklarımız taze çıkıyor ve tezgahları süslüyor. Yakında menekşe çıkmaya başlayacak." diye konuştu.

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Marmara Denizi, Tekirdağ, Nisan, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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