Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da tedavisi tamamlanan pelikan doğaya salındı
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Tekirdağ'da tedavisi tamamlanan pelikan doğaya salındı

6 saat önce

Tekirdağ'da yaralı olarak bulunan pelikan, tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.

Tekirdağ'da tedavisi tamamlanan pelikan doğaya salındı, System.String[]

Tekirdağ'da yaralı olarak bulunan pelikan, tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.


Doğa Koruma ve Milli Parklar Tekirdağ Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Süleymanpaşa ilçesinde bir pelikanı yaralı halde bulan vatandaşlar, ekiplere haber verdi.


Ekipler tarafından teslim alınan pelikan, tedavisinin ardından uygun bir bölgede doğaya salındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Süleymanpaşa, Tekirdağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 02:12 Kaynak: AA
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