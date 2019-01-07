Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da Tefecilere Operasyon

Tekirdağ'da Tefecilere Operasyon

1 saat önce

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde tefecilik yaptıkları iddiasıyla 10 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ'da Tefecilere Operasyon, System.String[]
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde tefecilik yaptıkları iddiasıyla 10 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, ilçede tefecilik yaptığı iddia edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda 15 adrese yapılan baskınlarda M.K, Ş.T, İ.C, G.H, M.K, H.A, H.Ç, Y.Ö, U.G. ve A.Ö. gözaltına alındı.

Şüphelilere ait ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda senet, 5'i ruhsatsız, 7 tabanca ve 250 mermi ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 03:09 Kaynak: AA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Çorlu, Tekirdağ, Güncel
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