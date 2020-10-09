TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde özel hareket polislerinin de katılımıyla tefecilere yönelik sabah saatlerinde düzenlediği operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Emniyet müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri iddiaya göre, vatandaşları yüksek faiz ile borçlandırdıkları, ödemekte güçlük çeken kişileri darp ettikleri konusunda bazı mağdurlardan alınan şikayetler üzerine 10 ay önce ilçede çalışma başlattı. Polis, elde ettikleri deliller ve bilgilerden sonra adli makamlardan alınan izinle bu sabah saatlerinde belirlenen 8 ayrı adrese özel harekat polislerinin de desteği ile operasyon düzenlendi. Operasyondan çete lideri olduğu belirtilen T.P.'nin de aralarında olduğu 7 şüpheli gözaltına alındı.

Arama yapılan adreslerde evrak ve ruhsatsız tabancalar ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüpheliler hakkında, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'tefecilik', 'nitelikli yağma', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'kasten yaralama,' 'tehdit' ve 'hakaret' suçlamalarıyla soruşturma başlatıldı.