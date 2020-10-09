Son dakika haber | Tekirdağ'da tefecilere operasyon 7 gözaltı - Son Dakika

Son dakika haber | Tekirdağ'da tefecilere operasyon 7 gözaltı

09.10.2020 16:51
Son dakika haber | Tekirdağ'da tefecilere operasyon 7 gözaltı, System.String[]

Son dakika gündem haberi: TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde özel hareket polislerinin de katılımıyla tefecilere yönelik sabah saatlerinde düzenlediği operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde özel hareket polislerinin de katılımıyla tefecilere yönelik sabah saatlerinde düzenlediği operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Emniyet müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri iddiaya göre, vatandaşları yüksek faiz ile borçlandırdıkları, ödemekte güçlük çeken kişileri darp ettikleri konusunda bazı mağdurlardan alınan şikayetler üzerine 10 ay önce ilçede çalışma başlattı. Polis, elde ettikleri deliller ve bilgilerden sonra adli makamlardan alınan izinle bu sabah saatlerinde belirlenen 8 ayrı adrese özel harekat polislerinin de desteği ile operasyon düzenlendi. Operasyondan çete lideri olduğu belirtilen T.P.'nin de aralarında olduğu 7 şüpheli gözaltına alındı.

Arama yapılan adreslerde evrak ve ruhsatsız tabancalar ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüpheliler hakkında, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'tefecilik', 'nitelikli yağma', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'kasten yaralama,' 'tehdit' ve 'hakaret' suçlamalarıyla soruşturma başlatıldı.


Son dakika haber | Tekirdağ'da tefecilere operasyon 7 gözaltı
Son dakika haber | Tekirdağ'da tefecilere operasyon 7 gözaltı
Son dakika haber | Tekirdağ'da tefecilere operasyon 7 gözaltı
Son dakika haber | Tekirdağ'da tefecilere operasyon 7 gözaltı
Son dakika haber | Tekirdağ'da tefecilere operasyon 7 gözaltı
Son dakika haber | Tekirdağ'da tefecilere operasyon 7 gözaltı
Son dakika haber | Tekirdağ'da tefecilere operasyon 7 gözaltı

Operasyon, Tekirdağ, Malkara, Sabah, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Tekirdağ'da tefecilere operasyon 7 gözaltı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Juventus'un Merih Demiral'ı Inter'in elinden kaptığı ortaya çıktı Uzman isim tarikatları irdeledi! Tehlike arz edenlerin ortak özelliklerini tek tek sıraladı Maltepe'de bedava döner alabilmek için saatlerce kuyrukta beklediler Apartman bahçesinde bebeğini bulan baba, şimdi kayıp eşini arıyor G.Saray maçındaki tartışılan gol sevinci hakkında Yusuf Erdoğan ilk kez konuştu Silahlı saldırıda yaralanan adamın azmettiricisi eşi çıktı Yasmin Erbil'den "Baban hastayken geziyorsun" eleştirisine cevap: Ölelim mi Kemal Ademi'nin antrenmandaki görüntüsü, Caner Erkin ve Cisse'nin ağzını açık bıraktı
Kan donduran olay! Barda tanıştığı kadını öldürüp cansız bedenini 11 parçaya böldü Kan donduran olay! Barda tanıştığı kadını öldürüp cansız bedenini 11 parçaya böldü         
17:37
Medeni kanunu eleştirdikten sonra açığa alınan Ali Edizer'den tehditvari sözler: Sırlarım mezara gidecek Medeni kanunu eleştirdikten sonra açığa alınan Ali Edizer'den tehditvari sözler: Sırlarım mezara gidecek         
17:18
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: İşgalcilere son şansı veriyoruz, topraklarımızdan çıkın Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: İşgalcilere son şansı veriyoruz, topraklarımızdan çıkın         
16:51
Belen Belediye Başkanı'ndan Hatay yangınıyla ilgili sabotaj iddiası Belen Belediye Başkanı'ndan Hatay yangınıyla ilgili sabotaj iddiası         
16:07
Anne kedinin yavrusunu kurtardığı görüntü yürekleri ısıttı Anne kedinin yavrusunu kurtardığı görüntü yürekleri ısıttı         
16:00
Son Dakika! Azerbaycan, Ermenistan ordusunun Mingeçevir'e attığı füzeyi havada imha etti Son Dakika! Azerbaycan, Ermenistan ordusunun Mingeçevir'e attığı füzeyi havada imha etti         
15:55
7 kişinin öldüğü sahte içki zehirlenmesinin detayları netleşti: Yüzey temizleyicisine içki aroması karıştırıp içmişler 7 kişinin öldüğü sahte içki zehirlenmesinin detayları netleşti: Yüzey temizleyicisine içki aroması karıştırıp içmişler         
15:35
Adana'da sulama kanalında bir erkeğe ait cansız beden bulundu Adana'da sulama kanalında bir erkeğe ait cansız beden bulundu         
14:44
İstanbul'da korkunç kaza! Boğazına bariyer saplanan kişinin başı gövdesinden koptu İstanbul'da korkunç kaza! Boğazına bariyer saplanan kişinin başı gövdesinden koptu         
14:04
Eskişehir'de trafik polisi motorlu sürücüyü silah çekerek durdurdu Eskişehir'de trafik polisi motorlu sürücüyü silah çekerek durdurdu         
13:54
Bursa'da koronavirüs hastası kadın gelin başı yaptırırken yakalandı Bursa'da koronavirüs hastası kadın gelin başı yaptırırken yakalandı         
13:50
Aracı olan herkesi ilgilendiren trafik sigortası kararı! Anayasa Mahkemesi iptal etti Aracı olan herkesi ilgilendiren trafik sigortası kararı! Anayasa Mahkemesi iptal etti         
12:57
12 bin liraya aldığı otomobili 110 bin lira harcayarak modifiye etti 12 bin liraya aldığı otomobili 110 bin lira harcayarak modifiye etti         
12:13
Eşinin ani ölümüyle yıkılan Özgü Namal, iki çocuğuna babalarının vefat ettiğini söyleyemedi Eşinin ani ölümüyle yıkılan Özgü Namal, iki çocuğuna babalarının vefat ettiğini söyleyemedi         
11:38
Sokakta dilenen aileyi lüks arabada görünce çıldırdı: Utanmıyor musunuz siz? Sokakta dilenen aileyi lüks arabada görünce çıldırdı: Utanmıyor musunuz siz?         
11:08
Bakan Koca'dan ürküten sözler: Koronavirüs bitse bile benzer başka bir pandemi ortaya çıkabilir Bakan Koca'dan ürküten sözler: Koronavirüs bitse bile benzer başka bir pandemi ortaya çıkabilir         
11:05
Masumlar Apartmanı oyuncusu Merve Dizdar'ın eşi ünlü oyuncu Gürhan Altundaşar çıktı Masumlar Apartmanı oyuncusu Merve Dizdar'ın eşi ünlü oyuncu Gürhan Altundaşar çıktı         
10:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2020 17:45:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber | Tekirdağ'da tefecilere operasyon 7 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei