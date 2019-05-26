Tekirdağ'da tefecilik operasyonu

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde tefecilik yaptıkları tespit edilen ve "Meriçler" suç örgütü olarak bilenen şebekeye yapılan operasyonda, 11 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde tefecilik yaptıkları tespit edilen ve "Meriçler" suç örgütü olarak bilenen şebekeye yapılan operasyonda, 11 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca nitelikli yağma, tehdit, kasten yaralama ve tefecilik gibi suç işledikleri tespit edilen ve "Meriçler" olarak bilinen suç örgütü üyesi 14 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, şüphelilerin ev ve iş yerlerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 11 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 11 ruhsatsız tabanca, bir polis telsizi, tefecilik karşılığında para verilen kişilerin bilgilerinin bulunduğu 2 not defteri ve senet fotokopileri ele geçirildi.



Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken firari 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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