Tekirdağ ve İstanbul'da tefecilik yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tefecilik yaptığı iddia edilen kişilere yönelik Tekirdağ ve İstanbul'da çalışma başlattı.
Ekipler, belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer şüpheliler serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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