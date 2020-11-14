Tekirdağ'da tefecilik operasyonunda 4 kişi tutuklandı - Son Dakika

Ekipler, mağdurların ifadeleri doğrultusunda belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda evrak, doküman ve 14 bin 700 lira ele geçirdi, 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tefecilik yaptığı iddia edilen kişilere yönelik çalışma başlattı.

Tekirdağ 'ın Çorlu ilçesinde tefecilik yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 7 kişiden 4'ü tutuklandı.

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