Tekirdağ'da tek katlı ev alev topuna döndü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ'da tek katlı ev alev topuna döndü - Son Dakika

Tekirdağ'da tek katlı ev alev topuna döndü

6 saat önce

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde tek katlı bir ev alev alev yandı.

Tekirdağ'da tek katlı ev alev topuna döndü, System.String[]

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde tek katlı bir ev alev alev yandı. Küle dönen ev kullanılamaz hale geldi.


Hacıevhat Mahallesi Karpuzpınar Sokak'ta Aziz Gözlek'in ikamet ettiği tek katlı evde bacadan yangın çıktı. Alevleri fark eden Aziz Gözlek, eşi ve kızıyla evi boşaltarak, yardım istedi. Alev topuna dönen ev, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Evin tamamı kullanılamaz hale geldi.


Olayla ilgili konuşan Aziz Gözlek'in eşi Hamdiye Çalışkan, "Evde uyuyorduk, eşim fark etmiş, her şeyimiz yandı. Eşim kalkmasaydı bu evden cenazemiz çıkacaktı. Cana bir şey gelmediğine şükrediyoruz" dedi.


Birikmiş 2 bin 700 lira paralarının da yandığını ifade eden Aziz Gözlek, "Ekmek paramız bile kalmadı, soğukta kışın ortasında çaresizce kaldık" diye konuştu. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Malkara, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 10:51 Kaynak: İHA
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