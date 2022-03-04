Tekirdağ'da tekne motoru çaldığı iddia edilen kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Tekirdağ'da tekne motoru çaldığı iddia edilen kişi gözaltına alındı

04.03.2022 13:59
Tekirdağ'da tekne motoru çaldığı iddia edilen kişi gözaltına alındı

Tekirdağ'da 3 suç kaydı bulunan hırsızlık zanlısı, tekne motoru çaldığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Tekirdağ'da 3 suç kaydı bulunan hırsızlık zanlısı, tekne motoru çaldığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Kumbağ Jandarma Komutanlığı ekipleri, Barbaros Mahallesi'nde E.G'nin balıkçı barınağında bulunan teknesinin motorunun çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, araştırma ve kamera incelemesi sonucu motorları çalan kişilerin B.Ç. İ.A ve İ.H. olduğunu tespit etti.

Daha önce 3 suç kaydı bulunan ve 4 farklı tekne motoru hırsızlığına karıştığı tespit edilen İ.A ekiplerce ilçe merkezinde yakalandı.

Tekne motoru sahibine teslim edilirken, gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

İstanbul'a kaçtığı belirlenen diğer şüphelilerin yakalanmasına çalışılıyor.

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Jandarma, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da tekne motoru çaldığı iddia edilen kişi gözaltına alındı - Son Dakika


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