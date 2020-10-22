Tekirdağ'da tekstil fabrikasında kadın cesedi bulundu - Son Dakika

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki bir tekstil fabrikasında kadın cesedi bulundu.

İlçedeki bir tekstil fabrikasında çalışan A.A, iş yerindeki tuvalette hareketsiz, yüz üstü yatan bir kadın gördü.

Kadının H.T. olduğunu ve yüzünün morarmış olduğunu gören A.A, durumu fabrikada görevli hemşireye bildirdi.

İhbar üzerine fabrikaya gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, H.T'nin yaşamını kaybettiğini belirledi, Kadının cenazesi Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çerkezköy Emniyet Müdürlüğü Gazi Polis Merkezi Amirliği olayla ilgili 5 kişinin ifadesini aldı.