Tekirdağ'da "Tekstilde Temiz Üretim Uygulamaları" çalıştayı düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tekirdağ'da 'Tekstilde Temiz Üretim Uygulamaları' çalıştayı düzenlendi - Son Dakika

Tekirdağ'da "Tekstilde Temiz Üretim Uygulamaları" çalıştayı düzenlendi

6 saat önce

Çorlu ilçesinde "Tekstilde Temiz Üretim Uygulamalarında Yenilikçi Sürdürülebilir Yaklaşımlar" çalıştayı gerçekleştirildi.

Tekirdağ'da

Çorlu ilçesinde "Tekstilde Temiz Üretim Uygulamalarında Yenilikçi Sürdürülebilir Yaklaşımlar" çalıştayı gerçekleştirildi.

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odasında (TSO) düzenlenen çalıştayın moderatörlüğünü, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bülent Eker yaptı.

Çalıştayda konuşan TSO Meclis Başkanı Erdim Noyan, bölgenin, "tekstil sektörünün başkenti" olduğunu söyledi.

Tekstil sektörünün ihracat ve istihdam dolayısıyla en önemli sektörlerin başında geldiğini vurgulayan Noyan, "Geçmişte yapılan çevresel yanlışlardan dolayı sanayiyi ve sanayicileri çevreyi kirleten potansiyel suçlu olarak görmek doğru değildir. Biz sanayimizi geliştirirken çevremizi de koruyacağız." dedi.

Noyan, yeni teknolojilerin ve üniversite-sanayici işbirliğinin gelişiminin doğayı korurken, sanayinin gelişimine de büyük katkı sağlayacağını ifade ederek, "Yarınlarımız için özellikle sanayi ve çevre arasında tercih yapmadan, çevreye zarar vermeden sanayimizi geliştirmek zorundayız." diye konuştu.

Çalıştay soru cevap şeklinde devam etti.

Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 09:24 Kaynak: AA
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