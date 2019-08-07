Tekirdağ'da telefon dolandırıcılığı
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Tekirdağ'da savcı olarak tanıttığı kişinin 43 bin lirasını dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Tekirdağ Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 04:26 Kaynak: AA
'da savcı olarak tanıttığı kişinin 43 bin lirasını dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Süleymanpaşa
ilçesinde yaşayan E.Ç. kendisini savcı olarak tanıtan kişi tarafından 43 bin lirasının dolandırıldığı iddiasıyla polise başvurdu. Emniyet Müdürlüğü
ekipleri yaptıkları teknik ve fiziki takip sonucu E.Ç'yi dolandıran kişinin Suriye
uyruklu A.H. olduğunu tespit etti.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda A.H. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen A.H. çıkarıldığı mahkemece "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı.
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