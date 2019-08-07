Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da telefon dolandırıcılığı
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Tekirdağ'da telefon dolandırıcılığı

45 dakika önce

Tekirdağ'da savcı olarak tanıttığı kişinin 43 bin lirasını dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Tekirdağ'da telefon dolandırıcılığı, System.String[]
Tekirdağ'da savcı olarak tanıttığı kişinin 43 bin lirasını dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Süleymanpaşa ilçesinde yaşayan E.Ç. kendisini savcı olarak tanıtan kişi tarafından 43 bin lirasının dolandırıldığı iddiasıyla polise başvurdu.
Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları teknik ve fiziki takip sonucu E.Ç'yi dolandıran kişinin Suriye uyruklu A.H. olduğunu tespit etti.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda A.H. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen A.H. çıkarıldığı mahkemece "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı.
Süleymanpaşa, Tekirdağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 04:26 Kaynak: AA
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