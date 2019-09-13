Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da telefon dolandırıcılığı iddiası
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Tekirdağ'da telefon dolandırıcılığı iddiası

1 saat önce

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde, kendisini telefonda hakim ve savcı olarak tanıtarak, bir kadını dolandırmaya çalıştığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.

Tekirdağ'da telefon dolandırıcılığı iddiası, System.String[]

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde, kendisini telefonda hakim ve savcı olarak tanıtarak, bir kadını dolandırmaya çalıştığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.

Marmaraereğlisi ilçesinde yaşayan Siliva Velikova Can'ı telefonla arayıp kendisini hakim ve savcı olarak tanıtarak dolandırmaya çalıştığı ileri sürülen G.A, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince İstanbul'da gözaltına alındı.

Tekirdağ'a getirilen zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli G.A, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Marmaraereğlisi, Tekirdağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 08:28 Kaynak: AA
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