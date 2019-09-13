Tekirdağ'da telefon dolandırıcılığı iddiası
1 saat önce
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde, kendisini telefonda hakim ve savcı olarak tanıtarak, bir kadını dolandırmaya çalıştığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 08:28 Kaynak: AA
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde, kendisini telefonda hakim ve savcı olarak tanıtarak, bir kadını dolandırmaya çalıştığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.
Marmaraereğlisi ilçesinde yaşayan Siliva Velikova Can'ı telefonla arayıp kendisini hakim ve savcı olarak tanıtarak dolandırmaya çalıştığı ileri sürülen G.A, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince İstanbul'da gözaltına alındı.
Tekirdağ'a getirilen zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheli G.A, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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