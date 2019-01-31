Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da Temel Afet Bilinci Eğitimi

Tekirdağ'da Temel Afet Bilinci Eğitimi

1 saat önce

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde vatandaşlara temel afet bilinci kültürünün kazandırılması amacıyla eğitim düzenlendi.

Tekirdağ'da Temel Afet Bilinci Eğitimi, System.String[]
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde vatandaşlara temel afet bilinci kültürünün kazandırılması amacıyla eğitim düzenlendi.

Ergene Kaymakamlığında afet tehlikelerine karşı vatandaşları daha dirençli hale getirmek, onlara temel afet bilinci kültürü kazandırmak amacıyla eğitim gerçekleştirildi.

Tekirdağ İl AFAD Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda halkın katılımıyla gerçekleştirilen eğitimde hafif arama ve kurtarma, temel ilk yardım bilgisi, DASK, zorunlu deprem sigortası, sigortalılık bilinci konularına değinilerek arama ve kurtarma araç ve gereçlerinin tanıtımı yapıldı. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 10:43 Kaynak: İHA

Ergene, Tekirdağ, Güncel
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