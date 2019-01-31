Tekirdağ'da Temel Afet Bilinci Eğitimi
1 saat önce
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde vatandaşlara temel afet bilinci kültürünün kazandırılması amacıyla eğitim düzenlendi.
Tekirdağ
'ın Ergene
ilçesinde vatandaşlara temel afet bilinci kültürünün kazandırılması amacıyla eğitim düzenlendi.
Ergene Kaymakamlığında afet tehlikelerine karşı vatandaşları daha dirençli hale getirmek, onlara temel afet bilinci kültürü kazandırmak amacıyla eğitim gerçekleştirildi.
Tekirdağ İl AFAD
Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü
koordinasyonunda halkın katılımıyla gerçekleştirilen eğitimde hafif arama ve kurtarma, temel ilk yardım bilgisi, DASK, zorunlu deprem sigortası, sigortalılık bilinci konularına değinilerek arama ve kurtarma araç ve gereçlerinin tanıtımı yapıldı. - TEKİRDAĞ
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 10:43 Kaynak: İHA
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