Tekirdağ'da temsili askerlik yapacak engellilere "asker kınası" yakıldı - Son Dakika
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Tekirdağ'da temsili askerlik yapacak engellilere "asker kınası" yakıldı

14.05.2022 22:21
Tekirdağ'da temsili askerlik yapacak engellilere "asker kınası" yakıldı

Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde temsili askerlik yaptırılacak engellilere "asker kınası" yakıldı.

Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde temsili askerlik yaptırılacak engellilere "asker kınası" yakıldı.

Çorlu Engelliler Derneğince organize edilen etkinlikte dernek binasında bir araya gelen 6 engelli, Türk bayraklı atkılar takarak şarkı ve türküler eşliğinde oynadı.

Daha sonra engellilere asker kınası yakıldı.

Programda zeybek oynayan down sendromlu 21 yaşındaki Mert Ballı (21), uzun süre alkışlandı.

Engelliler ardından Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt ile çiftetelli oynadı.

Törene, Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı ve eşi Hediye sarılı, 5. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tevfik Algan, Çorlu Engelliler Derneği Başkanı Canan Yurtseven ve temsili askerlik yapacak engellilerin aileleri de katıldı.

Çorlu'da 16 Mayıs pazartesi günü 105. Topçu Alayı'nda 20 engelli temsili askerlik yapacak.

Tekirdağ'da temsili askerlik yapacak engellilere asker kınası yakıldı
Tekirdağ'da temsili askerlik yapacak engellilere asker kınası yakıldı
Tekirdağ'da temsili askerlik yapacak engellilere asker kınası yakıldı
Tekirdağ'da temsili askerlik yapacak engellilere asker kınası yakıldı

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Son dakika haberleri | Afyonkarahisar'da temsili askerlik yapacak engellilere 'asker kınası' yakıldı Son dakika haberleri | Afyonkarahisar'da temsili askerlik yapacak engellilere 'asker kınası' yakıldı Çorlu'da korkutan yangın Çorlu'da korkutan yangın

Engelliler Haftası, Tekirdağ, Çorlu, Asker, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da temsili askerlik yapacak engellilere 'asker kınası' yakıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tekirdağ'da temsili askerlik yapacak engellilere "asker kınası" yakıldı - Son Dakika
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