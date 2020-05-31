Tekirdağ'da terhis olan askerler memleketlerine uğurlandı - Son Dakika

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında terhisleri ertelenen askerler, bugün birliklerinden memleketlerine uğurlandı.

Çorlu'da bulunan 5'inci Kolordu Komutanlığı ve Garnizon Komutanlığı Topçu Alay Komutanlığı'nda vatani görevlerini tamamlayan ancak koronavirüs tedbirleri kapsamında terhisleri 1 ay ertelenen askerler, bugün birliklerinde düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı. Maskeli şekilde birliklerinden isimleri tek tek okunan askerlerin ateşleri ölçülüp, sosyal mesafe kuralına uygun olarak, kendileri için hazırlanan ve dezenfekte edilen otobüslere bindi. Bazı askerleri ise kendisini karşılayan aileleri ile memlekete gitmek için yola çıktı.

- Çorlutekirdağ