Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da Terminalde Patlama: 1 Ölü, 1 Yaralı

Tekirdağ'da Terminalde Patlama: 1 Ölü, 1 Yaralı

35 dakika önce

- Tekirdağ'da terminalde patlama: 1 ölü, 1 yaralıTEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde otobüs terminalinde patlama meydana geldi.

- Tekirdağ'da terminalde patlama: 1 ölü, 1 yaralı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde otobüs terminalinde patlama meydana geldi. Olayda, ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Olay, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Malkara Otobüs Terminalinde meydana geldi. İddiaya göre, kazan dairesinde büyük bir patlama meydana geldi. Patlama üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi.
İlk belirlemelere göre, olayda 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 1 kişinin de ağır yaralandığı bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 03:32 Kaynak: İHA

Malkara, Tekirdağ, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Oğlunun Şüphesi, Talihsiz Kadının Cinayete Kurban Gittiğini Ortaya Çıkardı Polis Memuru, Gelen Sesler Üzerine Girdiği Dairede Trans Bireyi Öldürüp 2 Kişiyi Yaraladı

Şarkıcı Deha Bilimlier'den Şaşırtan Açıklama: Barış Akarsu Sevgilisiyle Kavga Ederken Öldü Ankara'da Yolcu Otobüsü Tır'a Çarptı: 1 Ölü, 8 Yaralı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2019 16:07:02. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da Terminalde Patlama: 1 Ölü, 1 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]