Tekirdağ'da Terminalde Patlama
12 dakika önce
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde otobüs terminalinde patlama meydana geldi.
Tekirdağ
'ın Malkara
ilçesinde otobüs terminalinde patlama meydana geldi. Olayda, ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Olay, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Malkara Otobüs Terminalinde meydana geldi. İddiaya göre, kazan dairesinde büyük bir patlama meydana geldi. Patlama üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre, olayda 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 1 kişinin de ağır yaralandığı bildirildi.
(Hüseyin Tayyar/İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 03:46 Kaynak: İHA
Son Dakika! İngiltere Başbakanı May: Avrupa Birliğinden 29 Mart'ta Ayrılacağız
Demet Akalın Bağış Gecesinde Müslüm Gürses'in Gömleğine 10 Bin TL, Ferman Toprak ise Yüzüğüne 23 Bin TL Ödedi
Dolarda Hareketli Anlar Yaşanıyor! Kur 5,50'nin Üzerinde İşlem Görüyor
HDP, 6 İl ve 35 İlçede Belediye Başkan Adaylarını Açıkladı