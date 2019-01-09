Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da Terminalde Patlama

Tekirdağ'da Terminalde Patlama

12 dakika önce

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde otobüs terminalinde patlama meydana geldi.

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Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde otobüs terminalinde patlama meydana geldi. Olayda, ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Olay, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Malkara Otobüs Terminalinde meydana geldi. İddiaya göre, kazan dairesinde büyük bir patlama meydana geldi. Patlama üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre, olayda 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 1 kişinin de ağır yaralandığı bildirildi.

(Hüseyin Tayyar/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 03:46 Kaynak: İHA

Malkara, Tekirdağ, Güncel
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