Tekirdağ'da Terminaldeki Patlamada Ölü Sayısı 2'ye Yükseldi

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde otobüs terminalinde meydana gelen patlamada ölü sayısı 2'ye yükseldi.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde otobüs terminalinde meydana gelen patlamada ölü sayısı 2'ye yükseldi.



Olay, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Malkara Otobüs Terminalinde meydana geldi. İddiaya göre, otogarın kazan dairesinde büyük bir patlama meydana geldi. Patlama üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi.



Olayda Güven Turan'ın terminalde göçük altında, Nihat Alakara'nın ise hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi. - TEKİRDAĞ

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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