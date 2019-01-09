Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da Terminaldeki Patlamada Ölü Sayısı 2'ye Yükseldi

Tekirdağ'da Terminaldeki Patlamada Ölü Sayısı 2'ye Yükseldi

1 saat önce

- Tekirdağ'da terminaldeki patlamada ölü sayısı 2'ye yükseldiTEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde otobüs terminalinde meydana gelen patlamada ölü sayısı 2'ye yükseldi.

- Tekirdağ'da terminaldeki patlamada ölü sayısı 2'ye yükseldi

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde otobüs terminalinde meydana gelen patlamada ölü sayısı 2'ye yükseldi.
Olay, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Malkara Otobüs Terminalinde meydana geldi. İddiaya göre, otogarın kazan dairesinde büyük bir patlama meydana geldi. Patlama üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi.
Olayda Güven Turan'ın terminalde göçük altında, Nihat Alakara'nın ise hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 05:32 Kaynak: İHA

Malkara, Tekirdağ, 3. Sayfa
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