Tekirdağ'da Terminaldeki Patlamada Ölü Sayısı 2'ye Yükseldi
1 saat önce
- Tekirdağ'da terminaldeki patlamada ölü sayısı 2'ye yükseldiTEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde otobüs terminalinde meydana gelen patlamada ölü sayısı 2'ye yükseldi.
- Tekirdağ
'da terminaldeki patlamada ölü sayısı 2'ye yükseldi
TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara
ilçesinde otobüs terminalinde meydana gelen patlamada ölü sayısı 2'ye yükseldi.
Olay, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Malkara Otobüs Terminalinde meydana geldi. İddiaya göre, otogarın kazan dairesinde büyük bir patlama meydana geldi. Patlama üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi.
Olayda Güven Turan'ın terminalde göçük altında, Nihat Alakara'nın ise hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 05:32 Kaynak: İHA
Polis Memuru, Gelen Sesler Üzerine Girdiği Dairede Trans Bireyi Öldürüp 2 Kişiyi Yaraladı
Şarkıcı Deha Bilimlier'den Şaşırtan Açıklama: Barış Akarsu Sevgilisiyle Kavga Ederken Öldü
Yolcu Otobüsü, Hurda Yığınına Döndü: 1 Ölü, 8 Yaralı
Tekirdağ'daki Faciada Ölen Aynı Aileden 8 Kişi, Gözyaşlarıyla Uğurlandı