Tekirdağ'da

Tekirdağ Orman İşletme Müdürlüğü tarafından, çam ağaçlarının gelişimine büyük zarar veren çamkese böceğiyle mücadele kapsamında doğaya 250 "Calosoma Sycophanta" böceği salındı.

Tekirdağ Orman İşletme Müdürü Ali Şen, gazetecilere yaptığı açıklamada, orman zararlıları ile mücadele için laboratuvarda "terminatör" diye anılan "Calosoma Sycophanta" böceğinin üretildiğini söyledi.

Böceğin, çam kese zararlısı ile mücadele için doğaya bırakıldığını belirten Şen, şunları kaydetti:

"Çamkese böceği Türkiye'de yaygın olarak bulunan bir zararlı. Bizim de Atatürk Şehir Ormanı'mızda birkaç yıldır yoğun popülasyon nedeniyle zarar vermektedir. Çamkese böceği ile 3 şekilde mücadele edilmektedir. Birincisi mekanik mücadele, ikincisi biyoteknik mücadele ve üçüncüsü de biyolojik mücadeledir. Mekanik mücadelede dallardaki keseler toplanıp ormandan uzaklaştırılmaktadır.

Şubat ayında bu ormanda bu çalışmayı yaptık. Biyolojik mücadelede de bu zararlı böceğin yırtıcısı olan böcekleri laboratuvarlarda çoğaltmak suretiyle ormana bırakıyoruz. Bugün de ormanda çoğaltılmış 250 terminatör böceği burada şehir ormanımıza salacağız. Bu böcekle çam kese zararlısına karşı etkin bir mücadele başlatacağız."