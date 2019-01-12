Tekirdağ'da Terör Operasyonu
1 saat önce
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı.
Tekirdağ
'ın Kapaklı
ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekipleri, terör örgütü DEAŞ adına faaliyette bulunanların deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Kapaklı'dan kiralanan bir aracı durdurdu.
Araçta bulunan 4 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerin ifadesi ve dijital incelemenin ardından 2 şüpheli daha yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlı tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 11:47 Kaynak: AA
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