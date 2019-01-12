Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da Terör Operasyonu

Tekirdağ'da Terör Operasyonu

1 saat önce

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı.

Tekirdağ'da Terör Operasyonu, System.String[]
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ adına faaliyette bulunanların deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Kapaklı'dan kiralanan bir aracı durdurdu.

Araçta bulunan 4 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerin ifadesi ve dijital incelemenin ardından 2 şüpheli daha yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlı tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 11:47 Kaynak: AA

Kapaklı, Tekirdağ, Güncel
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