Tekirdağ'da Terör Operasyonu

Tekirdağ'da terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu iddia edilen 6 kişi yakalandı.

Tekirdağ'da terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu iddia edilen 6 kişi yakalandı.



Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu, örgüt adına faaliyet gösterdikleri ve eylem hazırlığı içerisinde oldukları iddia edilen şahıslara yönelik çalışma başlattı.



Düzenlenen operasyonda, Y.İ, E.A, A.K, A.T, A.K. ve D.Y. gözaltına alındı.



Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor.

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