Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da Terör Operasyonu

Tekirdağ'da Terör Operasyonu

15 dakika önce

Tekirdağ'da terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu iddia edilen 6 kişi yakalandı.

Tekirdağ'da Terör Operasyonu, System.String[]
Tekirdağ'da terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu iddia edilen 6 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu, örgüt adına faaliyet gösterdikleri ve eylem hazırlığı içerisinde oldukları iddia edilen şahıslara yönelik çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonda, Y.İ, E.A, A.K, A.T, A.K. ve D.Y. gözaltına alındı.

Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 12:03 Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, PKK, Tekirdağ, Güncel
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