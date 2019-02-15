Tekirdağ'da Terör Operasyonu
15 dakika önce
Tekirdağ'da terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu iddia edilen 6 kişi yakalandı.
Tekirdağ'da terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu iddia edilen 6 kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu, örgüt adına faaliyet gösterdikleri ve eylem hazırlığı içerisinde oldukları iddia edilen şahıslara yönelik çalışma başlattı.
Düzenlenen operasyonda, Y.İ, E.A, A.K, A.T, A.K. ve D.Y. gözaltına alındı.
Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 12:03 Kaynak: AA
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